Titanyum nedir, nerelerde kullanılır? Sembolü Ti olan ve 22 atom numarasına sahip titanyum, bir geçiş metali olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğunda en fazla bulunan 6. element olan titanyum, korozyona karşı dirençli bir yapıya sahiptir. Titanyum nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Titanyum Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

Silikon ve zirkonyum ile pek çok benzerliğe sahip olan titanyum, oldukça dayanıklı yapısı sebebiyle birçok alanda kullanılmaktadır. Dayanıklı yapısına karşılık işlenmesi zor ve maliyeti fazladır. 1791'de William Gregor tarafından İngiltere'nin Cornwall şehrinde keşfedilmiştir. Titanyum nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Titanyum madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve titanyum madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

Titanyum Nedir?

Korozyona karşı dirençli yapısıyla grimsi bir geçiş metali olan titanyum, yoğunluğu düşük bir elementtir. Saf, işlenmemiş hali esnektir. Yüksek erime noktasına sahip olması onu kullanışlı bir element yapmaktadır. Saf hali suda çözülmez ancak yoğun asit üzerinde çözülebilir. Hafif, güçlü ve parlak bir yapıya sahiptir. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında koruyucu bir oksit kaplama oluşturur. Bu kaplama sayesinde oda sıcaklıklarında herhangi bir kararma meydana gelmez. Titanyum; plastik, kâğıt ve boya sektöründe kullanılmaktadır.

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Titanyum Nerelerde Kullanılır?

Titanyumun kullanım alanları merak edilen konulardan biridir. Element anlam bakımından Yunan mitolojisindeki titanları sembolize etmektedir. Çelik kadar güçlü ancak daha az yoğun olan titanyum, borularda, tuzdan arındırma tesislerinde, gemi ve denizaltıların gövdelerini korumada, titanyum oksit olarak boya, plastik ve kâğıtta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca titanyum oksit güneş ışınlarının deriye nüfus etmesine engel olmaktadır. Bu sebeple güneş kremlerinde de kullanılmaktadır. Metal kemiğe oldukça iyi bağlanır. Bu sebeple eklem replasmanları (kalça eklemleri) ve diş implantlarında kullanılmaktadır. Dizüstü bilgisayarlarda, bisikletlerde ve koltuk değneklerinde de titanyum elementine rastlarız.

Titanyum Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Ülkemizde tespit edilen tek saha Alaşehir'de yer almaktadır. Titanyum rezervlerini tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

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Titanyum Madeni Kullanım Alanları

Titanyum dayanıklı ve hafif yapısı nedeniyle pek çok alanda kullanılmaktadır. İşte, titanyum madeni kullanım alanları:

Uçak bölmeleri

Füzeler

Jet motor parçaları

Vana ve borular

Gemi pompaları

Diş implantları

Yapay eklemler

Cerrahi aletler

Saatler ve mutfak eşyaları

Tuz arındırma endüstrisi

Plastikler

Reaktörler

Tenis raketleri

Buz pateni

Borular, çatı kaplama ve çitler

Plaka, levhalar ve rulolar

Somunlar ve cıvatalar

Otomobil endüstrisi

Böcek ilaçları

Yarış arabaları

Gözlük çerçeveleri

Titanyum dioksit olarak güneş kremlerinde

Titanyum Nerede Kullanılır?

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Titanyum Kroll süreciyle üretilmektedir. Çelikten daha hafif, alüminyumdan ise daha sert olan elementin elde edilmesi ve işlenmesi zordur. Bu da maliyetini yükseltmektedir. Titanyum için en pahalı metallerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Pahalı olması kullanım alanlarına da kısıtlılık getirmektedir. En beyaz boya pigmenti titanyum dioksit olarak karşımıza çıkmaktadır. Titanyum oksit pigmenti; çinko oksit ve kurşun oksit gibi pigmentlerden daha opaktır; matlığını kaybetmez. Kâğıtların parlaklığını arttırarak saydamlığını azaltır. Bu sebeple fotoğraf kâğıtlarında titanyum tercih edilir.

Savunma, uzay ve uçak sanayileri, kimya endüstrisinde dayanıklı yapısından faydalanılır. Uçaklar ve füzelerdeki pek çok parçada titanyum bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda mutfak eşyalarının aranan maddesi haline gelmiştir. Tava ve tencerelerde, titanyum ve alaşımları üretilmeye başlanmıştır. Pratik yemek yapımı için iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkan titanyum ürünler, yapışmaz kaplamalarıyla ön plana çıkmaktadır.

Titanyum Madeni Ne İşe Yarar?

Dünya genelindeki titanyumun çoğu pigment ve metal endüstrisinde kullanılmaktadır. Cep telefonları, fotoğraf makineleri, spor ürünleri, mücevher ve takılar, saatler, gözlük, beyaz mürekkep, renkli cam ve kozmetik ürünleri ise titanyumun kullanıldığı diğer alanlardır.