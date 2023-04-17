Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

Turistik alanın ilk kez böylesine bir sessizlikle kaldığını anlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı turistler buraya kafileler halinde gelirdi. Depremden önce burası çok yoğundu. Depremin ardından maalesef kimse yok. Kovid-19 sürecinde bile bu kadar sessizlik yoktu. Sabun çeşitleri, defne ve kantaron yağı, zeytinyağı, satıyorum. Deprem öncesi çay ve kahve de yapıp satıyorduk.