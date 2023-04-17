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Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Roma Dönemi'nde sel sularını önlemek için yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara'yı kapsayan doğa yürüyüş yolunda çeşitli yöresel ürünler satan esnaf, yerli ve yabancı turistlerin yolunu gözlüyor

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AA
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    Samandağ ilçesinin Kapısuyu ve Mağaracık mahalleleri arasında yer alan, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Titus Tüneli ile Beşikli Mağara, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sessizliğe büründü.
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    AA'nın haberine göre depremlerde hasar görmeyen Titus Tüneli ve Beşikli Mağara'nın olduğu bölgede yaklaşık 8 kilometrelik doğa yürüyüş yolunun kenarında doğal sabun, defne, kantaron yağı, zeytinyağı, nar ekşisi, zahter ve meyve suyu gibi çeşitli ürünler satan esnaf, bölgenin eski kalabalık günlerine dönmesini bekliyor.
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    "DEPREM ÖNCESİ GÜNLERİMİZİ ARIYORUZ"

    Bölgede turistler için çeşitli ürünler satan 64 yaşındaki Hanefi Yurdagül, çocukluğundan beri Titus Tüneli ve Beşikli Mağara'nın bulunduğu alanda satış yaptığını söyledi.
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    Turistik alanın ilk kez böylesine bir sessizlikle kaldığını anlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

    "Yerli ve yabancı turistler buraya kafileler halinde gelirdi. Depremden önce burası çok yoğundu. Depremin ardından maalesef kimse yok. Kovid-19 sürecinde bile bu kadar sessizlik yoktu. Sabun çeşitleri, defne ve kantaron yağı, zeytinyağı, satıyorum. Deprem öncesi çay ve kahve de yapıp satıyorduk. 
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    Çorbamızı kaynatıyorduk ama şimdi kimseler yok. Bir an önce normale dönmeyi istiyoruz. Özellikle hafta sonları yürüyüş yolundan zor geçerdiniz. Buraya gelip, bizden ürün alanlar telefonla ulaştı. Halimiz hatırımızı sordu. Deprem öncesi günlerimizi arıyoruz."
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    Depremde evi yıkılan 48 yaşındaki esnaf Veysel Koçak da acı biber, nar ekşisi, sabun satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

    Geçen yıl nisan ayında bölgenin çok kalabalık olduğuna dikkati çeken Koçak, "O günleri hatırladığımızda durum çok can sıkıcı. Issızlık var. Yaşadığımız depremi asla unutamıyorum. 4 yaşındaki kızımın 'evimize ne oldu?' diye sorması beni bitiriyor. Canımızın sağ olmasına seviniyoruz. Depremin ardından bölgemize yardım gönderenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    Doğa yürüyüş yolunun girişinde 20 yıldır tezgahı bulunan ve sabun, nar ekşisi, zahter ve meyve suyu gibi ürünler satan 40 yaşındaki İzzet Doğa ise Hatay'ın deprem nedeniyle hüzünlü olduğunu belirtti. Depremden önce bölgeye yurt içi ve dışından gelen çok sayıda misafirlerin olduğunu ifade eden Doğa, şunları kaydetti:

     
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

    "Yeniden eski günlerimize döneceğimize inanıyorum. Nisan ayı itibarıyla buralar çok kalabalık olurdu. İnşallah aynı günleri tekrar yaşayacağız. Ziyaretçiler, yürüyüş yolundan Titus Tüneli'ne, kaya mezarlarına, Beşikli Mağara'ya gidiyordu. Bir sezonda birçok kez gelenler olurdu. Yemek ya da alışveriş için gelenler vardı. Şu anda ıssızlık var. Turistleri yeniden bekliyoruz. Tarihi eserlerimizde herhangi bir sorun yok."
  • Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor

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