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Tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlar

Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlar
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İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor. İstanbul’un kültür ve sanat etkinliklerinin buluşma noktası Maximum Uniq, tiyatro oyunları, tek kişilik ve çift kişilik oyunlarıyla mart ayında misafirlerini ağırlıyor.

MAXIMUM UNIQ MART AYI PROGRAMI

9 Mart Perşembe... Aydınlıkevler
14 Mart Salı... Esra Dermancıoğlu
15 Mart... Çarşamba Neyzen Tevfik-Hiç
16 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler
17 Mart Cuma... Aydınlıkevler
18 Mart Cumartesi... Cimri
21 Mart Salı... Sırça
21 Mart Salı... Neyzen Tevfik-Hiç
22 Mart Çarşamba... Sırça
27 Mart Pazartesi... Zengin Mutfağı
28 Mart Salı... Zengin Mutfağı
29 Mart Çarşamba... Richard
30 Mart Perşembe... Berfu & Eser Yenenler
30 Mart Perşembe... Richard
31 Mart Cuma... Aydınlıkevler

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