TMO fındık satışına başlıyor

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici ve tüketici lehine piyasa düzenleme görevini yerine getiriyor.

Türkiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için TMO stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmı, 16 Nisan'dan itibaren, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açılacak.

Levant kalite kabuklu fındıklar için 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı ise 124 lira olarak belirlendi.