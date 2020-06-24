TMO ile TÜRŞEKER'den iş birliği

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AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) arasında, 2020 yılı ürünü hububatın depolanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle TÜRKŞEKER tarafından üreticilerden alınacak 2020 yılı ürünü hububat TMO depolarına emanet bırakılacak.

Konuyu değerlendiren TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TÜRKŞEKER'in hububatta sözleşmeli üretim modeli ile sahada yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Güldal, söz konusu adımın, salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı' talimatı doğrultusunda atıldığını kaydederek, "Tarım arazilerimizi atıl bırakmayacak üretime dönüştürecek bir projedir. TÜRKŞEKER’in pancar üretimindeki tecrübesi ile hububat alanında yer alması piyasaya katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TMO'nun söz konusu projede, TÜRKŞEKER'e destek verildiğini vurgulayan Güldal, imzalanan protokol ile hem ülke topraklarının münavebeli ekimden dolayı boş bırakılmayacağını hem de üreticilerin sözleşmeye dayalı ürün satışı imkanına sahip olacağını bildirdi. Güldal, "Bu çalışmanın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin startını verdiği Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) programının önümüzdeki dönem yaygınlaşması ve derinleşmesine de ciddi katkı sağlayacağını bekliyoruz. Nihayetinde üretim artacak, üreticimiz ve ülkemiz ekonomisi kazanacaktır. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mücahit Alkan da çiftçinin ürün yetiştirme maliyetlerini sıfırlama noktasında devrede olacaklarını belirtti. Alkan, "Bir yıl şeker pancarı, sonraki yıl buğday, sonraki yıl bir başka ürün olacak şekilde münavebe ekim ile çiftçimizin finansman maliyetlerini sıfırlama noktasında devrede olacağız." görüşünü aktardı.

''Ürünü stokladıktan sonra hızlı şekilde son mamul, un ve makarna olarak son tüketiciye en kaliteli şekilde ulaştıracaklarını'' belirten Alkan, söz konusu işlemleri üretim zinciri içinde herhangi bir tesis yapmadan mevcut imkanları kullanarak yapacaklarını, TÜRKŞEKER’in hububat almasından çiftçinin de sanayicinin de mutlu olacağını vurguladı.

Hububat piyasasında ticaret için bulunmadıklarına dikkati çeken Alkan, şunları kaydetti:

"TMO'nun pozitif yaklaşımı olmazsa biz sahada aksiyon alamazdık. TMO ailesine desteği için teşekkür ediyorum. TÜRKŞEKER ve TMO olarak yola birlikte çıktık. Yeri geldiğinde bizim eksiğimizi TMO kapatacaktır. Sahada da biz TMO'ya destek olacağız."