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TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını ton başına 14 bin lira olarak belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin lira olarak belirlendi.

TMO, kırmızı mercimek fiyatını belirledi
TMO, kırmızı mercimek fiyatını belirledi
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AA

TMO'dan, 2022 dönemi kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022 yılı kabuklu kırmızı mercimek üretiminin geçen yıla göre yüzde 75 artışla 400 bin ton olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Kırmızı mercimek hasadının mayıs ayının son haftasında başladığı ve hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, piyasaların kırmızı mercimek üreticilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 14 bin lira olarak belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edeceği kaydedildi.

HİZMET BEDELİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Ofisin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacağı, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, önceki yıllardan farklı olarak bu dönemde geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, TMO'nun üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine kabuklu kırmızı mercimek alımlarında da devam edeceği, randevuların internet üzerinden "www.tmo.gov.tr", "randevu.tmo.gov.tr" adreslerinden ya da yine internet sitesi üzerinden şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabileceği bilgisi verildi.

Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, TMO'ya kabuklu kırmızı mercimek teslim edecek üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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