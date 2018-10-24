Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. TMO, 2017/18 hasat döneminde üreticilerden 2 milyon 50 bin ton buğday, 205 bin ton mısır olmak üzere 2 milyon 255 bin ton hububat aldı, karşılığında üreticilere 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ