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TMSF Akfel'i yeniden satışa sunacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mart ayında ihaleye çıkardığı, ancak gelen teklifin uygun bulunmadığı üç şirketten oluşan Akfel Gaz Grubu’nu, yeniden satışa sunmak için çalışmalarını hızlandırdı

TMSF Akfel'i yeniden satışa sunacak
TMSF Akfel'i yeniden satışa sunacak
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AA

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, resmi adı “Akfel Gaz Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” olan paket, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ firmalarının hisselerinden oluşuyor.

Akfel Gaz Grubu için düzenlenecek ihaleye yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların katılması bekleniyor.

Satışa çıkarılacak olan Akfel Gaz Grubu ihalesinde muhammen bedelin tespit edilmesi için dünyanın alanında en itibarlı dört değerleme kurumu arasında yer alan bir şirket ile çalışılıyor.

TMSF, 6758 sayılı Kanun ve Bankacılık Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak Akfel Gaz Grubu’ndaki üç şirketi, “ticari iktisadi bütünlük” (TİB) oluşturarak satışa çıkaracak. Kurum, 2005 yılından beri yüzlerce ihaleyi bu şekilde gerçekleştirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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