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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, Bellona'yı satıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF, Bellona'yı satıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satışı için ilan çıktı. İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 09:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:08
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        TMSF, Bellona'yı satıyor
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        Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satışı için ilan TMSF'nin sitesinde de paylaşıldı.

        Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.

        İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak açıklandı.

        Yatırımcıların 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabileceği belirtilirken son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak duyuruldu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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