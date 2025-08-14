TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Karahan ve ekibiyle TOBB İstanbul Hizmet Binasında bir araya geldiklerini belirtti.

Burada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerde yaşanan kan kaybı ve finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Hep vurguluyorum, firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız." ifadelerini kullandı.