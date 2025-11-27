Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Nefes Kredisi için ikinci dönem başvuru süreci devam ediyor. Temmuzda başlayan ilk etapta 23 bin 515 firmanın toplamda 30 milyar TL tutarında kaynağa ulaştığı açıklanmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle yeni fazda kredi limitinin 50 milyar TL’ye çıkarıldığı duyuruldu. Peki, TOBB Nefes Kredisi’ne kimler başvurabiliyor, hangi koşullar geçerli ve geri ödeme süreci nasıl işliyor? İşte ayrıntılar