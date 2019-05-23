Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TOFAŞ: 102 - Beşiktaş Sompo Japan: 76 | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan´i 102-76´lık skorla yenerek saha avantajını korudu. Karşılaşmada 28 sayıyla oynayan Sammy Mejia maçın yıldızı olarak takımını sırtladı

TOFAŞ

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, dış atışlardan yüksek yüzde ile oynayarak 6´ncı dakika içerisinde skoru 11-18´e getirdi. Ancak Yiğit´in de sayılarıyla 9-0´lık seri yakaladı ve öne geçti (20-18). Üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, ilk çeyreği 23-20 önde kapadı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, bu kez 10-0´lık seri yakalarken, bu süreç içerisinde potasında yalnızca 2 sayı gördü (30-20). Konuk ekip daha sonra 4 kez üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle farkı eritmek istese de; Trice´ın üst üste dış sayı isabetleri ve Yiğit´in pota altı etkinliğiyle TOFAŞ skor avantajını korudu. Devrenin son bölümünde Gibson´ın 3 serbest atış isabetine karşın TOFAŞ soyunma odasına 48-45 üstün girdi.

Dönüşte yine periyodun başında 10-0´lık seri yakalayan TOFAŞ, Mejia´nın skorer kimliğiyle oyundaki kontrolü 24´üncü dakikada eline aldı (58-47). Mejia´nın üst üste sayıları gelirken rakibi karşısındaki farkı da açmaya başlayan TOFAŞ, böylelikle kader periyoduna ise maçta o ana kadar ki en büyük fark alan 14 sayılık skor avantajıyla 72-58 önde girdi.

Oyunun ritmini tamamen elinde tutan TOFAŞ, Trice´ın kattığı dinamizm ve Mejia´nın basketlerine devam etmesiyle rahat hücumlar ortaya koydu. 35´inci dakika içerisinde Yiğit ve Mejia´nın üst üste dış atış isabetleriyle fark 20´ye çıktı (88-68). Tribün desteğini de arkasına alan TOFAŞ, geride kalan bölümlerde rahat bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 102-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 16.30´da İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi´nde ve olası eşitlik halinde üçüncü maç ise 29 Mayıs Çarşamba günü Bursa´da oynanacak.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Kenny Kadji 6, Kyle Weems 5, Sammy Mejia 28, Frank Elegar 13, Yiğit Arslan 16, Travis Trice 17, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 6, Muhaymin Mustafa 2, Bora Satır

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Erkan Veyseloğlu 7, Samet Erdi Geyik 2, Joe Alexander 20, Kyle Gibson 18, Phil Pressey 3, Burak Can Yıldızlı 4, Duşan Cantekin, Enes Berkay Taşkıran, Kenan Sipahi 7, Ömer Utku Al, Robin Benzing 15

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 48-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-58

5 FAUL: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Joe Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de yılın 5'leri belli oldu
BASKETBOLNBA'de yılın 5'leri belli oldu
Fenerbahçe'de kadın basketbol şubesi küçülüyor
BASKETBOLKadın basketbol şubesi küçülüyor
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te
BASKETBOLSimon, 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Milwaukee Bucks: 99 - Toronto Raptors: 105 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLRaptors seride öne geçti
SON DAKİKA! Anadolu Efes, Ergin Ataman'la uzattı
BASKETBOLEfes, Ataman'la uzattı
Fenerbahçe Beko: 82 - Türk Telekom: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko seride öne geçti!
Hidayet Türkoğlu'ndan Turgay Demirel açıklaması
BASKETBOLTürkoğlu'ndan Demirel açıklaması
Hidayet Türkoğlu'ndan Demirel'e cevap
BASKETBOLHidayet Türkoğlu'ndan Demirel'e cevap
2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
BASKETBOLKupa Türkiye'ye geliyor
Olimpiakos resmen küme düşürüldü!
BASKETBOLOlimpiakos resmen küme düşürüldü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X