Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ: 84 - Cholet Basket: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ: 84 - Cholet Basket: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi üçüncü ve son maçında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-82 yendi. Bu sonuçla birlikte başkent ekibi, seriyi 2-1 kazanarak son 16 biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOFAŞ, adını son 16 turuna yazdırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisi 3. ve son maçında konuk ettiği Fransız ekibi Cholet Basket'i 84-82 yendi.

        TOFAŞ, seriyi 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

        TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 9, Blazevic 23, Besson 9, Floyd, Özgür Cengiz 2, Whaley, Kidd 5, Lweis 3, Furkan Korkmaz 8

        Cholet Basket: Mcneace 14, Ayayi 12, Agbo 8, Campbell 8, Diarra 5, Gholston 11, Diawara 2, Sousa 8, Justice 12, Wahab 2

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 42-33

        3. Periyot: 62-52

        4. Periyot: 84-82

        Beş faulle çıkan: 34.12 Diarra (Cholet Basket)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 10 Ocak 2026 (Halep'te Kontrol Sağlandı Mı?)

        Çatışmaların ardından Halep. Suriye ordusu kentte kontrolü sağladı, neler yaşanıyor? Mahkeme salonundaki cinayet davası. Başı kuryelerle dertte olan adam. Caretta Tuba doyasıya gezdi. Ana Haber Bülteni'ni Ayşe Süberker sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran açıklaması: Öldürmelerin durduğu söylendi
        Trump'tan İran açıklaması: Öldürmelerin durduğu söylendi
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?