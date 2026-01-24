Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL TOFAŞ - Galatasaray MCT Technic: 78-91 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        TOFAŞ - Galatasaray MCT Technic: 78-91 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'ı 91-78 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:59 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray, TOFAŞ deplasmanında kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-78 yendi.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Polat Parlak

        TOFAŞ: Perez 12, Yiğitcan Saybir 10, Tolga Geçim 2, Blazevic 8, Besson 2, Floyd 7, Özgür Cengiz 9, Whaley 6, Efe Evan Postel, Kidd 7, Lewis 7, Furkan Korkmaz 8

        Galatasaray MCT Technic: Cummings 12, Rıdvan Öncel 13, Palmer 18, Gillespie 9, White 12, Mccollum 10, Tibet Görener, Can Korkmaz 15, Meeks 1, Muhsin Yaşar 1

        1. Periyot: 16-31

        Devre: 30-51

        3. Periyot: 57-74

        5 faullue çıkan: 38.27 Gillespie (Galatasaray MCT Technic)

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Ocak 2026 (Grönland Meselesi Nasıl Çözülecek?)

        Trump Grönland'ı neden istiyor? Grönland sadece buz parçası mı? Grönland meselesi nasıl çözülecek? Trump'ın zamanlaması ne gösteriyor? Ticaretin rotası değişecek mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!