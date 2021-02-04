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Tofaş, geçtiğimiz gün 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Bursa’daki fabrikasında Fiat Egea, Doblo ve Fiorino modellerini üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında, sektörün toplam üretiminin yüzde 19,3’ünü, ihracatının yüzde 12,8’ini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Tofaş, 10,8 milyar TL ihracat geliri elde ederken, şirketin gelirleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 24,7’lik artışla 23 milyar 557 milyon TL, net karı ise yüzde 20,4’lük artışla 1 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti. Temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 141 bin 976 adet satış gerçekleştirerek, toplam pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti. Tofaş, aynı zamanda yüzde 93’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satışı yapan firma olduğunu da duyurdu.

'STELLANTİS İLE PERFORMANSI ARTIRMAYA ODAKLANACAĞIZ'

Geçtiğimiz sene yapısal ve ürün yenilikleri kapsamına 108 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmiş olmanın yanında, ürün geliştirme yetkinlerinin artırılması amacıyla Tofaş Ar-Ge merkezine 10 milyon euroluk yeni test ekipmanları yatırımı yapıldığına değinen CEO Cengiz Eroldu, Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin, 2020 yılı içerisinde Egea model ailesinin yenilenme faaliyetlerini tamamlarken, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Ar-Ge projelerine de destek vererek, mühendislik ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlattı.

2021 yılı beklentilerini de paylaşan Cengiz Eroldu, Türkiye toplam pazarının 700-750 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini ifade etti. 2020 gibi zorlu bir yılda Tofaş’ın gösterdiği başarıyı, 2021 yılına da taşıyacaklarına değinen Eroldu, "FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ve PSA gruplarının birleşmesiyle doğan ve her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu “Stellantis” ile yaratılan sinerjiyle gücümüzü ve performansımızı artırmaya odaklanacağız. Teknoloji ve ürün geliştirme yatırımlarımıza devam ederek ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.