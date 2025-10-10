"Togg, Almanya'da büyük bir heyecanla bekleniyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, mal ihracatındaki açığın 85-90 milyar dolar mertebesinde olmasını beklediklerini belirterek, "Bence en dikkat etmemiz gereken konu bu. Yani Türkiye'nin son 150 yıldır dış ticaret açığını kapatamaması. Başımıza ne geldiyse bundan dolayı geldi. Bizim ihracatımız, ithalatımızın 85 milyar dolar altında olduğu için ihracatımızı yüzde 10, ithalatımızı da yüzde 7 artırdığımız zaman mutlak değeri olarak ikisi de aynı artıyor." diye konuştu.

Mal dış ticareti açığının bir kısmının hizmet ihracatıyla kapatıldığını dile getiren Avdagiç, hizmet ihracatının bu sene bazı sektörlerdeki olumsuzluklara rağmen belli bir seviyede gittiğini söyledi.

Avdagiç, "Cumhurbaşkanı'mızın 3 Ocak'ta mal ve hizmet ihracatıyla ilgili verdiği hedeflere ulaşacağız. Buradaki trende göre, olağanüstü dış konjoktürel bir durum olmazsa bu hedefe ulaşacağız." ifadesini kullandı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINI BÜYÜTME LÜKSÜMÜZ YOK"

İTO Başkanı Avdagiç, 2026 yılına doğru giderken ihracatta olduğu gibi ithalatla ilgili de hedefler konulması ve bunların takip edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dış ticaret açığını küçültmek zorundayız, büyütme lüksümüz yok. Burada sadece ithalat, ihracat rakamını takip ederek gerçekçi bir resim çizmemiz mümkün değil. 2026'ya geçerken Türkiye olarak ithalat hedefi de koymalıyız. Türkiye'nin ithalat ve ihracat rakamları hem mal hem de hizmet ticareti tarafında elbette çok yakın takip ediliyor. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat her sunumunda mal ihracatını, mal ithalatını, hizmet ihracatını, hizmet ithalatını ortaya koyuyor. Bizim, ihracat için hedeflerimiz var ama ithalat için koyduğumuz bir hedef yok. İthal ettiğimiz ürünlerin bir kısmını nasıl yurt içinde üretiriz de ithalatımızı aşağıya doğru çekeriz, bu yaklaşımı önceleyen bir süreci gündeme getirmemiz gerekiyor. Mesela Türkiye plastik sektöründe senelerdir plastik ham maddesi konusunda bir yatırım yapamadı. Birçok çalışmalar, teşvikler var. Ama Türkiye'nin toplam plastik ham madde ihtiyacının yurt içindeki tedariki yüzde 15'in altına düştü." Avdagiç, İstanbul iş dünyasının amasız, fakatsız, lakinsiz enflasyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu, ancak piyasa yansımaları konusunda beklentilerinin karşılanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Bu beklentiler arasında en önemlisinin özellikle KOBİ'lere yönelik kredi tahsislerinin kredi kısıtlamaları dışında bırakılması olduğunu söyleyen Avdagiç, "Bununla ilgili alınmış bazı kararlar var. Bankalar, bu çerçevenin kendilerini zorladığını ifade ederek KOBİ'lere yeterli kredi plase edemiyorlar. Krediye ulaşma konusu, şu anda kredi maliyetinden de daha önemli bir konu." dedi. Merkez Bankasının referans faizi ile ticari kredi faizi arasında makas olduğuna işaret eden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankalar, mevduatlarının yüzde 60'ını TL olarak bulundurma mecburiyetinden dolayı çok agresif bir şekilde TL mevduata hücum ediyorlar. Bu da TL mevduat toplarken bankaların maliyetini yükseltiyor. Bankalar da maliyet yükseldiği için kredi maliyetlerini otomatik olarak yükseltmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu konu, şu anda sadece bankaların düzenleyebileceği bir konu değil. Neticede empati de yapmak lazım. Siz şu anda hala yüzde 47-48 ile mevduat topluyorsanız, bunu kaçla satacaksınız? Bu anlamda o oranların da gözden geçirilmesinde fayda var. Keskin ve sert kuralların hepsi bir arada olunca sistemde ciddi bir daralma ortaya çıkıyor.”

İTO Başkanı Avdagiç, "Almanya'da Anuga Gıda Fuarı'nda bakliyat ihracatçısı büyük bir firmamızla detaylı bir görüşme yaptık. 'Ben, ihtiyacımın tamamını yurt içindeki üreticiden karşılayıp, işleyerek ihracat yapıyordum. Şu anda ihracatımın yüzde 80'ini, yurt dışından tedarik ettiğim ürünleri Türkiye'de işleyip paketleyerek gerçekleştiriyorum.' diyor. Bir katma değer muhakkak oluşuyor ama Türkiye, döviz bazında baktığınız zaman bu anlamda pahalı hale geldi. Dengeyi kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu. İstanbul'daki otel fiyatlarının Avrupa ölçeğine göre hala çok ucuz olduğunu belirten Avdagiç, "Avrupa'da bir kasabadaki 3 yıldızlı otel fiyatına İstanbul'da 5 yıldızlı otelde kalabilirsiniz. Otel fiyatlarında hala bir toparlanma olmadı." dedi. "THY TABİİ Kİ BOEING DE ALACAK" Avdagiç, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile yaptığı uçak satın alım anlaşmasına ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Boeing yeni bir konu değil. Türk Hava Yolları'nın zaten şu anda Boeing'den ciddi bir siparişi var. 2033'e kadar filosunu 813 uçağa çıkarma planlaması yapan THY tabii ki Boeing'den uçak alacak. Burada bir filoyu büyütme, bir de filoyu yenileme süreci var. Filonuzu büyütürken elinizdeki eski uçakları da elden çıkarıp, bunları yeni uçaklarla yenilemeniz gerekiyor. Üç sebepten dolayı hem yakıt tasarrufu hem yolcu memnuniyeti hem bakım maliyetinin azaltılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesinden dolayı filonuzu yeniliyorsunuz. Çünkü önemli rakipleriniz var. Avrupa'da ilk defa geçen sene toplam uçuşların içindeki 'low-cost'ların payı yüzde 50'yi geçti. Bütün bunların içinde THY bu kadar başarılı bir ivme yakalayıp büyürken bu tartışmaların haklı hiçbir tarafı olamaz."

Boeing'in Türkiye'den daha fazla parça satın almasının mümkün olup olmadığına yönelik soru üzerine de Avdagiç, "Boeing, Türkiye'den belli oranlarda parça alıyor. TUSAŞ bu konuda ciddi şekilde hem Boeing'in hem Airbus'un tedarikçisi. Bunun dışında Türkiye'den alım yaptığı başka özel sektör firmaları da var. Bunların sayısını artırmamız lazım." diye konuştu. Avdagiç, Boeing'in de Airbus'ın da yazılı olmayan bir kuralı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Parça alma konusunda sertifiye olmuş, mertebe olarak da 100 milyon dolarlık büyüklüğü olan şirketlerle çalışmayı tercih ediyorlar. Bu süzgeci koyduğumuz zaman bizim çok değil, bir elin parmağı kadar az sayıda firmamız var. Biraz öz eleştiri yapmamız lazım. Bizim bu alanda yetkin firma sayımızı artırmamız gerekiyor. Boeing'de ve Airbus'ta problem aramaktan ziyade, kapasite artışı ve sertifikasyon ile yetkin firma oluşturma konusundaki gayretimizi artırmamız lazım." İTO Başkanı Avdagiç, ABD ile yapılan LNG alım anlaşmasına değinerek, "Türkiye, halihazırda bir LNG ithalatçısı. Mevcut bir yerden LNG alacağız, bir de Amerika'dan alacak değiliz ki. Biz bunu 'replace' ediyoruz, yani yerine koyuyoruz. Değişen dünya dengelerine bağlı olarak enerji tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. Ben pozitif gözle bakıyorum. Boeing, zaten paketin içinde olan, döngünün içinde olan bir alım. LNG, burada yeni bir şey. ABD ile çok hızlı bir şekilde dengeyi sağlamak için bizim elimize bir koz geçti." dedi.