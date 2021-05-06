HABERTURK.COM

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG),sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı geldi.

TOGG'dan yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşlar uyarıldı.

TOGG’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz" denildi.