'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'a yönelik eleştirilerle ilgili mesajında "Bugün kardeş ülkelerden bizi arayıp Togg için tebrik edenler, araç talep edenler oluyor. Fakat ülkemizdeki muhalefet ve kimi çevreler yarım günlerini ayırıp Gemlik’e gelerek Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler. Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş insanlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler" ifadelerini kullandı

'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togg üzerinden muhalefeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi maalesef Togg’u yaparken de ciddi zorluklarla karşılaştık. Bugün kardeş ülkelerden bizi arayıp Togg için tebrik edenler, araç talep edenler oluyor. Fakat ülkemizdeki muhalefet ve kimi çevreler yarım günlerini ayırıp Gemlik’e gelerek Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler.

Altında Türk mühendislerinin, işçilerinin, babayiğit iş insanlarının imzası bulunan teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Yollarda gezen Togg araçlarına rağmen ülkemizin, milletimizin, Türk mühendislerinin bu başarısını halen görmezden geliyorlar. Varsın onlar görmesin, kabul etmesin, hakkı konuşmasın, Türkiye’nin başarılarından rahatsızlık duysun…

Togg, ilk günden itibaren haksız eleştirilere, iftira derecesine varan bühtanlara ve yıpratma kampanyalarına en güzel cevabı ön siparişlerde talep rekoru kırarak verdi. Bu sene 28 bin adet, 2030'a kadar da toplam 1 milyon adet Togg’u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG kredisi açıklaması - Son Dakika Haberleri
OTOMOBİL "Dünyada güçlü bir oyuncu olacağız"
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Togg'un batarya fabrikası temeli yarın atılacak
OTOMOBİL Togg'un batarya fabrikasının temeli atılıyor
Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı
OTOMOBİL Şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı
Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti
OTOMOBİL Tesla, ABD'de 2 modelde fiyat yükseltti
2030'da satılan her iki araçtan biri elektrikli olacak
OTOMOBİL Satılan araçların yarısı elektrikli olacak
Togg'un bataryasını üretecek Siro için tarih verildi
OTOMOBİL Togg'un yerli bataryası için geri sayım
Avrupa otomobil pazarı Mart'ta yüzde 29 büyüdü
OTOMOBİL Avrupa otomobil pazarı yüzde 29 büyüdü
Tesla'nın geliri ilk çeyrekte artarken, net kârı düştü
OTOMOBİL Geliri artarken net kârı düştü
Otomotivde değişimin sinyali: Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı - Gündem haberleri
OTOMOBİL Otomotivde dengeler değişiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.