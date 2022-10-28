TOGG FABRİKASI ÖZELLİKLERİ

Togg fabrikasındaki yerli otomobillerin üretiminde 250 adet robot görev yapacak. Gemlik fabrikasının inşaatında ise yaklaşık 2 bin kişilik bir ekip çalıştı. Gemlik fabrikasında üretim kapasitesi 5 yıl içinde yıllık 100 bin adet, ilerleyen yıllarda ise 175 bin adede çıkacak.