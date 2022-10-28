Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOGG 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim tarihinde Bursa'da açılışını yapacağı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Togg'un elektrikli otomobil üretim tesisi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABONE OL
  • Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?

    Togg, yerli elektrikli otomobilin seri üretimine 29 Ekim tarihinde başlanıyor. Geri sayım devam ederken Togg'un üretileceği fabrikanın özellikleri ve konumunu sizlerle paylaştık. İşte Togg fabrikası hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?

    TOGG FABRİKASI NEREDE?

    29 Ekim tarihi ile seri üretime geçmeye hazırlanan Togg fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunuyor. 
  • Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?

    TOGG FABRİKASI ÖZELLİKLERİ

    Togg fabrikasındaki yerli otomobillerin üretiminde 250 adet robot görev yapacak. Gemlik fabrikasının inşaatında ise yaklaşık 2 bin kişilik bir ekip çalıştı. Gemlik fabrikasında üretim kapasitesi 5 yıl içinde yıllık 100 bin adet, ilerleyen yıllarda ise 175 bin adede çıkacak.
  • Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?

    Fabrikanın zemin güçlendirmesi için 44 bin adet kazık çakıldı. Bu kazıklarda daha önce kullanılmayan özel formüllü bir çimento kullanıldı. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında, toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. 
  • Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?

    Avrupa'nın en temiz üretim tesisi olacak Togg fabrikasında, uçucu organik bileşen (VOC) salınımı için Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i hedefleniyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.