İsviçre'nin Lozan kentinde vatandaşlık başvurusunda bulunan Müslüman bir karı kocanın, başvuru merkezinde karşı cinsle tokalaşmaktan kaçınması üzerine vatandaşlık başvuruları reddedildi.

Olayın basına yansıması üzerine, Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod, İsviçre'de herkesin inanç özgürlüğüne sahip olduğunu fakat herkesin kanunlara uyması gerektiğini, uygulamaya karşı gelenlerin başvurularının reddedildiğini, bu çiftin başvurusunun da karşı cinse eşit haklarla bakmadıkları, ayrıca karşı cinsin kendilerine sordukları sorulara büyük zorluk göstererek yanıt verdikleri için reddedildiğini belirtti.

Çifte itiraz için 30 gün zaman verildiği de belirtildi.

Bu olay İsviçre'de ilk kez yaşanmıyor. 2016 yılında ortaokul öğrencisi iki Suriyeli çocuk da öğretmenleriyle tokalaşmamış, bu konu uzun süre tartışılmış ve öğretmenin elinin sıkmanın bir saygı göstergesi olduğu üzerinde durulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Uppsala kasabasında bir kadının iş görüşmesinde tokalaşmayı reddetmesi üzerine görüşme sonlandırılınca 4 bin 350 dolar tazminata hak kazanmıştı.

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