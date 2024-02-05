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        Tokat'ta heyelanların yaşandığı köy, ikiye ayrıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:10
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        Tokat'ta heyelanların yaşandığı köy, ikiye ayrıldı (2)
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        İÇİŞLERİBAKAN YARDIMCISI MÜNİR KARALOĞLU, HEYELAN BÖLGESİNDE

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sabah saatlerinde, Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelan bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan hava yoluyla Tokat'a geldi. Karaloğlu'nu, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük karşıladı. İl protokolüyle Günebakan köyüne geçen Karaloğlu, bölgede incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz bugün hasar tespit çalışması yapacak. Sonra yer bilimcilerle, 'Bölgede heyelanın ne kadar daha devam etme riski var? Bölgede boşaltılan 40 ev dışında da risk altında yapılar var mı, yok mu?', ona bir karar vereceğiz. Sonra biz bölgeyle ilgili genel hayata etkililik kararı alacağız. Bölgede evleri hasar alan vatandaşlarımızı hak sahibi yapalım, onların konutlarını yeniden inşa edebilelim diye böyle bir karar alacağız. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.

        Karaloğlu'nun telefonla aradığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara 'Geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "Yaşanan olayda Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı. Yapmamız gereken şu, hemen hasar tespitlerini yapmak. Zemin etüdünün yapılması, hak sahipliğiyle ilgili süratle deprem bölgelerindeki gibi, Çevre Bakanlığımızın yaptığı gibi sağlam, gelecekte sıkıntı olmayacak şekilde köy evlerini yapmak. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarından korusun. Hiç merak etmeyin Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir dünya liderimiz var" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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