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        Erbaaspor – Nazillispor .: 1-1

        STAT:İlçeHAKEMLER: Birkan Altındaş, Orhan Timurtaş, Murat Şimşek ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:10
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        Erbaaspor – Nazillispor .: 1-1
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Birkan Altındaş, Orhan Timurtaş, Murat Şimşek

        ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley (Dk. 72 Ozan), Gökhan, Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 46 Oktay Balcı), Abdullah (Dk. 72 Oğuz), Mustafa Şengül, Hasan, Onurcan (Dk.60 Cemal), Oğulcan, Bahadır

        NAZİLLİSPOR: Hasan, Zahit, Bayram Enes, Oğuzhan Akgün (Dk.90+5 Hüseyin), Nicolo, İlkay (Dk. 46 Serkan), Oğzhan Kayar (Dk.69 Miraç Furkan Türközü), Selçuk, Emrullah, Taşkın, Uygar (Dk.90+1 Abdullah Beytaş)

        GOLLER: Dk. 62 Gökhan, (Erbaaspor) Dk. 82 Taşkın (Nazillispor)

        SARI KARTLAR: Zahit, Serkan, Selçuk (Nazillispor)-Onurcan, Oğulcan, Oktay (Erbaaspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grupta Erbaaspor sahasında ağırladığı Nazillispor ile 1-1 berabere kaldı.

        62’inci dakikada sağdan korner kullanan Cemal’in arka direğe kestiği topla buluşan Gökhan’ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0

        82’nci dakikada Nazillispor ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Yaklaşık 30 metre uzaktan serbest vuruşu kullanan Taşkın’ın barajın üzerinden kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-1

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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