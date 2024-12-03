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        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu taburcu edildi

        ÇORUM'dageçirdiği trafik kazası sonucu göğüs kemiğinde kırık tespit edilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tedavisi sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:45
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        Kazada yaralanan Başkan Yazıcıoğlu taburcu edildi
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        ÇORUM'dageçirdiği trafik kazası sonucu göğüs kemiğinde kırık tespit edilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, tedavisi sonrası taburcu edildi.

        Kaza, 2 gün önce akşam saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu-Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam aracı ile 06 DNV 364 plakalı TIR, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı. Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.

        GÖĞÜS KEMİĞİNDE KIRIK OLUŞTU

        İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Yazıcıoğlu, buradan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildi. Yazıcıoğlu, buradan da gece saatlerinde tedavisi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        'HEPSİNE MİNNETTARIM'

        Başkan Yazıcıoğlu, bu sabah tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere konuşan Başkan Yazıcıoğlu, "Bir trafik kazası atlattık, talihsiz bir olay. Ama en çok sevindiren taraf hem bizim arkadaşlarımıza bir şey olmaması hem de karşı tarafa ciddi bir zarar gelmemesi. Sağlık çalışanlarımızdan devlet yetkililerimize kadar herkes bizimle çok yakından ilgilendi. İlk olarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada doktorlarımız ve personel büyük bir özveriyle çalıştı. Sungurlu Belediye Başkanımıza, Çorum Valimize, milletvekillerimize ve tüm ilgililere çok teşekkür ediyorum. Sonrasında Tokat'a sevk edilmek istedim. Burada da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ndeki tüm kadro büyük bir destek oldu. Hepsine minnettarım’’ dedi.

        'KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIK'

        Kaza anını anlatan Başkan Yazıcıoğlu, "Net hatırlamamakla birlikte sollama esnasında bir araçla kafa kafaya çarpıştık. Araçtan çıktıktan sonra ikinci bir araç da kazaya dahil oldu. Çok şükür ki ciddi bir can kaybı ya da hayati tehlike olmadı. Olay anında telefonla bir şeyler okuyordum, dalgınlık olmuş olabilir. Rabbim bizi korudu. Kazayı atlatmamıza yardımcı olan herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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