Taş ocağında 8 kamyon yandı

Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde özel taş ocağının yakıt deposunda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ocağa ait 8 kamyona sıçradı. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 8 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.