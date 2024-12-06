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        Tokat'ta doğal gaz kaçağı panik yarattı

        TOKAT'ta apartman girişinden sızan doğal gaz paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:30
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        Tokat'ta doğal gaz kaçağı panik yarattı
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        TOKAT’ta apartman girişinden sızan doğal gaz paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, ekipler ise sızıntıya müdahale etti.

        Tokat merkezdeki Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi 14’üncü Sokak'ta bulunan Şeker Apartmanı'nın girişindeki doğal gaz borusunda meydana gelen sızıntı mahalle sakinlerini korkuttu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, 4 saattir devam ettiği öne sürülen sızıntıya müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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