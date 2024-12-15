Erbaaspor - Diyarbekirspor: 1-0
STAT:İlçeHAKEMLER: Doğu Yılmaz, Kerem Kalkan, Kenan ÖzcanERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Oğuz (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Kerem Kalkan, Kenan Özcan
ERBAASPOR: Hüseyin, Ozan, Oğuz (Dk. 55 Stanley), Berk (Dk. 55 Abdullah), Gökhan, Cemal (Dk. 82 Onurcan), Mehmet Sıddık, Mustafa, Hasan (Dk. 90+10 Mahmut), Oktay, Bahadır
DİYARBEKİRSPOR: Mehmet Mert Pala (Dk. 61 Emircan), Anıl (Dk. 79 Batuhan), Ümit, Talha, Ökkeş, Ahmet Mümin Papaker, Mehmetcan (Dk. 89 Emir Miray), Kaan Miray, Mansur (Dk. 79 Yunus Emre), Muhammet, Emrullah (Dk. 89 Emir Miray)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Emircan (Diyarbekirspor)
GOL: Dk. 45+7 Oktay (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Ozan, Hüseyini Oktay, Mehmet Sıddık, Gökan, Hasan (Erbaaspor), Ümit (Diyarbekirspor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Erbaaspor sahasında ağırladığı Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup etti.
29’uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında Cemal’e ceza sahası içinde Ahmet Mümin Papaker’in yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Oğuz Han Aynaoğlu’nun kullandığı penaltı atışını kaleci Mehmet Mert Pala kurtardı.
45+7’nci dakikada Erbaaspor’da Cemal’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Oktay’ın vuruşu filelerle buluştu: 1-0.
72’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Cemal savunmanın arkasına atılan topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cemal’in şutuna Diyarbekirspor kalecisi Emircan ceza sahası dışında elle müdahale etti. Karşılaşmanın hakemi Emircan’a kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşma Erbaaspor’un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
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