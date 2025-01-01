Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yılın ilk bebeği 'Gökalp' oldu

        TOKAT'ta 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeği 'Gökalp' olduTokat Gazisomanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Elif ve Hasan Erşahin çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yılın ilk bebeği 'Gökalp' oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ta 2025 yılının dünyaya gelen ilk bebeği ‘Gökalp’ oldu

        Tokat Gazisomanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Elif ve Hasan Erşahin çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Sezaryen ile 4 kilo 100 gram doğan erkek bebeğe ‘Gökalp ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Tokat Valisi Abdullah Köklü oldu. Vali Köklü, aileye kutlayıp, tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu
        Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu
        Tokat Valisi Köklü, güvenlik güçlerini ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü, güvenlik güçlerini ziyaret etti
        Tokat'ta sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi
        Tokat'ta 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs' gecesi düzenlendi
        Yaşamını yitiren Kore gazisi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşamını yitiren Kore gazisi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Tokat'ta otizmli çocuklar kafede resim yaparak sosyalleşiyor
        Tokat'ta otizmli çocuklar kafede resim yaparak sosyalleşiyor