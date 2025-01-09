Prof. Dr. Soysal: Yapay zeka müzik endüstrisinde telif hakları konusunda tartışmalara yol açacak

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nuh Fikri Soysal, yapay zekanın kendi sözlerini yazıp kendi bestelerini yapacak seviyeye geldiğini söyleyerek, "En önemli sorun telif hakları. Ben şimdi hiç müzik bilmiyorum. Tuşa bastığım zaman yapay zeka benim için bir beste yapacak. Bu beste kime ait olacak? Tuşa basan kişiye mi yoksa o besteyi yapan yapay zeka şirketine mi ait olacak" dedi.

Yapay zeka, müzik sektöründeki geleneksel iş gücünü tehdit ederken, telif hakları ve yaratıcı mülkiyet gibi yeni soruları da beraberinde getiriyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nuh Fikri Soysal, yapay zekanın gelişmesiyle müzik endüstrisinde şarkı yazma, aranjman yapma gibi süreçlerin de daha kolay hale geldiğini ifade ederek, süreçleri otomatikleştiren yapay zekanın geleneksel iş gücünü tehdit ettiği, telif hakları, yaratıcı mülkiyet gibi yeni sorunları beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Soysal, yapay zekanın gelişmekte olduğunu ifade ederek, "Yapay zeka şu anda dramatik bir şekilde oldukça gelişmektedir. Müzik endüstrisinde bazı meslek grupları da yok olmayla karşı karşıyadır. Bunlardan birisi bestekarlıktır. Mesela artık bugünkü yapay zeka kendi sözünü yazıp kendi bestesini yapacak seviyeye gelmiştir. Bunun yanında istenilen tarzda aranjmanlarını yazıp, dijital programlarda yenileyecek seviyeye gelmiştir. Yapay zekanın müzik endüstrisi açısından tehlikesi, insan sanatçılığı ve insanın iş gücünün ortadan kalkmasına neden olabilir. Bu şu anlama geliyor. Artık bağlama çalan bir insan sanatçı olarak karşımızda duran bağlama icraatsızı yerine artık bunu yapay zeka tarafından duyabiliriz. Dolayısıyla aradaki insanları ortadan kalkmış oluyor" diye konuştu.