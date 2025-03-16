Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi. Ahmet Tiryaki yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sinan Güler araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güler sıkıştığı yerden kısa sürede kurtarıldı. Tiryaki de yaklaşık 15 dakika süren uğraşların ardından çıkartıldı. O anlar, kameraya yansıdı. 2 yaralı ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Trump'tan VOA kararı
        Trump'tan VOA kararı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü

        Benzer Haberler

        Tokat'ta trafik kazasında 1 yaralı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 yaralı
        Tokat'ta gübreliğe düşen boğayı itfaiye kurtardı
        Tokat'ta gübreliğe düşen boğayı itfaiye kurtardı
        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldü
        Tokat'ta ot temizliği için yaktığı ateşe düşen kişi öldü
        Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı...
        Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı...
        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME 4 - Tokat'ta keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı