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        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü

        SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:58
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        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü
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        SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

        Olay, 17 Mayıs'ta, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde meydana geldi. Kalebaşı köyünde yaşayan Nilüfer-Süleyman Tütüncü çiftinin çocukları Metehan’ın ensesine kene yapıştı. Ailenin keneyi çıkarmasının ardından Metehan, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Metehan Tütüncü, bugün, sabah saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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