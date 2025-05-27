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        Tokat'ta heyelan; D-100 kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı

        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:30
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        Tokat'ta heyelan; D-100 kara yolu tek yönlü ulaşıma kapandı
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        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında, Reşadiye ilçesi Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Bir anda yola akan balçıkla D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti ulaşıma kapandı. Dağdan kopan toprak parçalarının yağmurla balçığa dönüştüğü yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Heyelan sırasında can kaybı veya yaralanma olmadı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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