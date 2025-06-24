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        Çatıda çıkan yangın yandaki 2 eve sıçradı

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan çıkan yangın, yandaki 2 eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:56
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        Çatıda çıkan yangın yandaki 2 eve sıçradı
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan çıkan yangın, yandaki 2 eve sıçradı. İtfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde hasar oluştu.

        Yangın, saat 05.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'ta bulunan Mehmet Şenol'a ait 2 katlı evin çatısında çıktı. Yangın sırasında evde olan Mehmet Şenol, alevleri fark ederek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'in evlerine de sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'in evlerinin çatısında hasar oluşurken, Mehmet Şenol'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kalan bir muhabbet kuşu ve bıldırcınlar ise ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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