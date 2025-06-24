Çatıda çıkan yangın yandaki 2 eve sıçradı

TOKAT'ınErbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında başlayan çıkan yangın, yandaki 2 eve sıçradı. İtfaiyenin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 05.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Kenar Sokak'ta bulunan Mehmet Şenol'a ait 2 katlı evin çatısında çıktı. Yangın sırasında evde olan Mehmet Şenol, alevleri fark ederek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'in evlerine de sıçradı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ahmet Alıcı ve Samet Erdönmez'in evlerinin çatısında hasar oluşurken, Mehmet Şenol'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kalan bir muhabbet kuşu ve bıldırcınlar ise ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.