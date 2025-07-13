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        Tokat'ta orman yangını (2)

        ORMANYANGINI KONTROL ALTINA ALINDITokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:25 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:30
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        Tokat'ta orman yangını (2)
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        ORMANYANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

        Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü.

        İbrahim UĞUR/ERBAA, (TOKAT),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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