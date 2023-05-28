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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı

AA

Tokat'ta 19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde 19 seçmeni olan köyde oy verme işlemi tamamlandı.

İlçeye bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı.

Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, "Küçük köyümüz, 6 hane, 21 nüfusumuz var, 19 seçmenimiz var. Bir sıkıntımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oylarımızı kullandık. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Saat 05.00'e kadar bekleyeceğiz, 05.00'ten sonra sandıklarımızı açacağız. Nüfusumuz az olduğu için oy verme bizim burada erken bitiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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