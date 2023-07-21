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        Pazar'dan kısa kısa

        Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybına karşı denetim gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:58
        Pazar'dan kısa kısa

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadında dane kaybına karşı denetim gerçekleştiriyor.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday ve arpa hasat sezonunun başlaması dolayısıyla denetimlerini artırdı.

        Hasat yapan üreticilerin arazilerini ziyaret ederek, dane kayıplarına karşı uyarıda bulunan ekipler, biçerdöver operatörlerini de mümkün olan en az oranda kayıp olacak şekilde hasat etmeleri için uyarıyor.

        - Tarım Bölümü öğrencilerinden teknik gezi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri için, staj kapsamında Pazar ilçesinde teknik gezi düzenlendi.

        Teknik gezi kapsamında Çayköy bağ alanları ve yem fabrikası ziyaret edilerek, öğrencilere bilgi verildi.

        Öğrenciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ilçede bulunan tarım alanları ile fabrikalarında da inceleme gerçekleştirdi.

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