Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Pazar ilçesindeki Ocaklı Şelalesi serinlemek isteyenlerin tercihi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar ilçesindeki Ocaklı Şelalesi serinlemek isteyenlerin tercihi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT (AA) - Pazar ilçesinde serinlemek isteyenler Ocaklı Şelalesi'ni tercih etti.

        Ocaklı köyü sınırlarındaki, yaklaşık 24 metreden dökülen şelale doğal klima etkisi oluşturuyor.

        Yazın kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için şelaleye akın ediyor.

        Tokat merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Şelalesi’ne gelenler piknik yapıp, serinliğin tadını çıkarıyor.

        Şelale, Pazar ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden ve kent merkezinden vatandaşları ağırlarken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirerek doğal güzelliği sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        9 yılın ardından Demircili köyü yeniden belde oldu
        9 yılın ardından Demircili köyü yeniden belde oldu
        Başçiftlik'te sıcaktan bunalanların tercihi yayla ve mesire alanları oldu
        Başçiftlik'te sıcaktan bunalanların tercihi yayla ve mesire alanları oldu
        Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
        Kelkit Çayı'nda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
        Çekiç atmada Türkiye ikincisi olan Şen, milli takım kadrosuna alındı
        Çekiç atmada Türkiye ikincisi olan Şen, milli takım kadrosuna alındı
        Tokat'taki Komana Antik Kent'inde gezi alanı oluşturulacak
        Tokat'taki Komana Antik Kent'inde gezi alanı oluşturulacak
        Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü...
        Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü...