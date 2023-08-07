Pazar ilçesindeki Ocaklı Şelalesi serinlemek isteyenlerin tercihi oldu
TOKAT (AA) - Pazar ilçesinde serinlemek isteyenler Ocaklı Şelalesi'ni tercih etti.
Ocaklı köyü sınırlarındaki, yaklaşık 24 metreden dökülen şelale doğal klima etkisi oluşturuyor.
Yazın kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için şelaleye akın ediyor.
Tokat merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Şelalesi’ne gelenler piknik yapıp, serinliğin tadını çıkarıyor.
Şelale, Pazar ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden ve kent merkezinden vatandaşları ağırlarken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirerek doğal güzelliği sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.