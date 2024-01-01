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        Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi öldü

        Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:46
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        Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi öldü
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        Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti.

        Tokat-Turhal kara yolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi'nde, Recep Ö. (26) idaresindeki 60 HV 471 plakalı traktörün römorkundaki teker, şoförün yanında oturan Kadir Cankurt'un üzerine devrildi.

        Yaralanan Cankurt, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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