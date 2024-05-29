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        Tokat'ta bağ evindeki patlamadan önce zanlı "Sana paket göndereceğim" mesajı atmış

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı patlama öncesinde şüphelilerden birinin, patlamanın yaşandığı ev sahibine, "Sana paket göndereceğim" mesajı gönderdiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:04
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamadan önce zanlı "Sana paket göndereceğim" mesajı atmış
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma 6 kişinin yaralandığı patlama öncesinde şüphelilerden birinin, patlamanın yaşandığı ev sahibine, "Sana paket göndereceğim" mesajı gönderdiği belirlendi.

        Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evinde meydana gelen patlama ile ilgili jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Ekipler, olayın iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığını, Samsun'da hazırlanan el yapımı patlayıcının bağ evine olaydan bir gün önce çaydanlığa bağlı şekilde yerleştirildiğini belirledi.

        Olayla ilgili tutuklanan zanlılardan İsmail G'nin, bağ evinin sahibi Sefa Can Karaçoban'ın cep telefonuna da "Sana paket göndereceğim" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

        Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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