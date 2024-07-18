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        Tokat Belediyesinde çalışan personele promosyon müjdesi

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 3 yıllık bir süreç için maaş ödemesi için aracı olacak banka ile personel başı 50 bin liralık promosyon anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:38
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        Tokat Belediyesinde çalışan personele promosyon müjdesi
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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 3 yıllık bir süreç için maaş ödemesi için aracı olacak banka ile personel başı 50 bin liralık promosyon anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

        Tokat Belediyesi, 3 yıl süre ile personel maaşlarının yatırılacağı bankanın seçimi için ihale gerçekleştirdi. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü tamamlanan ihale sonrasında yapılan protokol kapsamında, bin 105 personel için toplam 55 milyon 250 bin lira değerinde promosyon imzalandı. Bu rakama göre, memur, işçi ve belediye iştiraki çalışanlarının her biri için 50 bin lira banka promosyonu ödemesi yapılacak.

        Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bir süredir devam eden çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçla Türkiye genelinde promosyon rekoru kıran kurumlardan bir tanesi olduklarını söyledi.

        Değişim sözü ile göreve geldiklerini, personelin ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini önemsediklerini ifade Yazıcıoğlu, "Şimdiden bütün personelime hayırlı olsun diliyorum. Türkiye'de 50 bin lirayla rekor kıran kurumlardan bir tanesi olduk. Bin 105 tane personelimiz var şu anda Tokat Belediyesi'nde çalışan. Hepsi 50 bin TL promosyon alacaklar." diye konuştu.

        Toplantıda, promosyon tutarlarının yakın bir tarihte belediye çalışanlarının hesabına yatırılacağı bilgisi verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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