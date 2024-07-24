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        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:15
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        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ömer Faruk Ç. (23) yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Efehan Kılıç'ın (15) kullandığı 60 AEJ 302 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan otomobil, park halindeki otomobiller ile bir oto yıkama dükkanının duvarına çarparak durabildi.

        Kazada ağır yaralanan Kılıç ile Ömer Faruk Ç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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