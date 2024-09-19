Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de tarla bitkileri kongresi gerçekleştirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tarla bitkileri kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de tarla bitkileri kongresi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tarla bitkileri kongresi gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde tarla bitkileri kongresine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları, dekanlar, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

        Düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Fahri Sönmez, yaptığı konuşmada, 150'nin üzerinde bildirinin kongreye ulaştığını ifade etti, kongrenin farklı salonlarda yüz yüze ve online olarak gerçekleşeceğini belirtti.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi yaptığı konuşmada Ziraat Fakültesi hakkında bilgiler aktardı.

        Tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Cangi, "Ziraat Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen tarla bitkileri kongresine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        Patlayan şarj aletiinden yangın çıktı: 1 yaralı
        Patlayan şarj aletiinden yangın çıktı: 1 yaralı
        Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Yeşilyurt'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi
        Yeşilyurt'ta Mevlidi Nebi programı düzenlendi
        TOGÜ'de "Güncel Yaklaşımlarla Eğiticilerin Eğitimi Programı Atölye" çalışma...
        TOGÜ'de "Güncel Yaklaşımlarla Eğiticilerin Eğitimi Programı Atölye" çalışma...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Tokat'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Tokat'ta konuştu: