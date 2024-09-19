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        Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:14
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        Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Fatih Döner ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra Döner, gazileri ve şehit ailelerini makamında kabul etti.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        - Başçiftlik

        Başçiftlik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Şevki Kaya yaptı.

        Törene Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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