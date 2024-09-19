Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Şevki Kaya yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra Döner, gazileri ve şehit ailelerini makamında kabul etti.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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