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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:46
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve TBMM 27'nci Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

        "Eğitim ve Öğretimimiz" başlıklı açılış dersinde konuşan Kahraman, milli ve manevi değerlerin önemine işaret etti.

        Kahraman, "Gençlerimize milli ruh aşılamamız lazım. Eğitim sistemimizde yetişen gençlerimize ruh vermemiz, manevi ve milli değerlere saygıyı öğretmemiz lazım. Plevne kahramanı Gaziosmanpaşa'nın şehrinde kurulan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bugün açılış dersi vermekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü de TOGÜ'nün topluma hizmet noktasındaki öncülüğünü bir kez daha görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise TOGÜ'nün Tokat'ın kalkınmasına her açıdan katkı sunan bir üniversite olduğunu dile getirdi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesinin açılışını da gerçekleştirdiklerini belirterek şunları aktardı:

        "Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen üniversitemiz, bu projeyle toplumsal sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğitim ve öğrenmenin yaşı olmadığını, her bireyin bilgiye erişim hakkı olduğunu savunuyoruz."

        Proje başarı ödülü ve sosyal sorumluluk ve topluma katkı ödülleri ile devam eden törende, 2022-2023 yıllarında TÜBİTAK ve AB tarafından yüksek bütçelerle desteklenen AR-GE projelerinde görev alan öğretim elemanlarına ödülleri takdim edildi.

        Törene, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, kent protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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