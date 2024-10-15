Tokat'ta iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda A.A. yönetimindeki 34 BNF 513 plakalı araç, tadilat aşamasındaki işyerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. hastaneye kaldırıldı.
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