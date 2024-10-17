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        Almus Kaymakamı Çömen, ilçede ziyaretlerde bulundu

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçe merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:36
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        Almus Kaymakamı Çömen, ilçede ziyaretlerde bulundu
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, ilçe merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        İlçe esnafını ziyaret eden Çömen, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

        Ardından Yunus Emre Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çömen, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Kaymakam Çömen daha sonra yapımı devam eden Hükümet Konağı binası inşaatını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilisinden inşat hakkında bilgi aldı.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğünde görevli personel ile de bir araya gelerek envanterdeki iş makineleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Çömen, "İlçemiz esnafları ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sorun ve dileklerini dinledik, yeni yapılan Hükümet Konağımız inşaatı hakkında yüklenici firmadan bilgi aldık, inşaatın sıkıntısız devam ettiğini yerinde gördük, yaklaşan kış mevsimi şartlarında çıkabilecek sorunlar için İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret ederek ihtiyaçlarımızı vakti evvelinde tespit ettik. İnşallah kış şartlarında ilçemiz vatandaşlarına en iyi hizmeti vereceğiz." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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