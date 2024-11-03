Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı çarpan kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı çarpan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.

        Erek Mahallesi Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Caddesi'nde, Metehan Tekin (37) yönetimindeki 60 AFT 023 plakalı aracın lastiği patladı.

        Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Tekin, patlak olan sağ ön lastiğin somunlarını gevşetmeye çalıştığı esnada somundan kurtulan bijon anahtarı sürücünün kafasına çarptı.

        Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 3'ü ağır 16 yaralı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Otomobilin patlayan lastiğini değiştirirken bijon anahtarı fırladı: 1 ölü
        Otomobilin patlayan lastiğini değiştirirken bijon anahtarı fırladı: 1 ölü
        Tokatlı öğrenciler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yaptı
        Tokatlı öğrenciler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yaptı
        Başçiftlik Kuman Göleti isale hattı tamamlandı
        Başçiftlik Kuman Göleti isale hattı tamamlandı
        Başçiftlik Kaymakamı Satış, iş yeri açılışına katıldı
        Başçiftlik Kaymakamı Satış, iş yeri açılışına katıldı
        Tokat'ta ceviz üreticisi 1350 rakımda kurutma sorununu makineyle çözdü
        Tokat'ta ceviz üreticisi 1350 rakımda kurutma sorununu makineyle çözdü
        Tokat'ta kazada ölen 2 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı
        Tokat'ta kazada ölen 2 arkadaş, son yolculuklarına uğurlandı