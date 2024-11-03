Tokat'ta aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı çarpan kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Erek Mahallesi Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Caddesi'nde, Metehan Tekin (37) yönetimindeki 60 AFT 023 plakalı aracın lastiği patladı.
Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Tekin, patlak olan sağ ön lastiğin somunlarını gevşetmeye çalıştığı esnada somundan kurtulan bijon anahtarı sürücünün kafasına çarptı.
Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.
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