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        Tokat'ta piknik tüpü patlayan taksi durağı yandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:16
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        Tokat'ta piknik tüpü patlayan taksi durağı yandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Dutlupınar Mahallesi'ndeki taksi durağında kimsenin bulunmadığı sırada piknik tüpünün belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Zile Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Taksi durağının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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