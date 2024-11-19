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        Yeşilyurt'ta sonbahar renkleri havadan görüntülendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle doğa renklerini sarı ve kahverengiye bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:52
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        Yeşilyurt'ta sonbahar renkleri havadan görüntülendi
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle doğa renklerini sarı ve kahverengiye bıraktı.

        Güz mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği bölgede, kıvrılarak uzayıp giden yollar farklı bir görüntü oluşturdu.

        İlçenin güneyinde bulunan ormanlık alanlar ve yollar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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