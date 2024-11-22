Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu

Aracı yol kenarına park edip alevleri su dökerek söndürmeye çalışan Akça'ya, yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Bu sırada bazı tüplerin boş olduğu görüldü.

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