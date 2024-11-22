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        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu

        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:51
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        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu
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        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

        Bedestenlioğlu Mahallesi Çevre Yolu'nda, Hacı Akça idaresindeki 05 HA 939 plakalı tırın dorse kısmının lastiği alev aldı.

        Aracı yol kenarına park edip alevleri su dökerek söndürmeye çalışan Akça'ya, yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Bu sırada bazı tüplerin boş olduğu görüldü.

        Yangın, ihbar üzerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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