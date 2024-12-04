Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Kentte öğleden sonra Kızıliniş mevkisi ile ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar etkili oldu.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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